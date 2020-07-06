شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : طائرة عسكرية سعودية تقل قيادات الحكومة الشرعية فى سقطرى إلى جهة غير معلومة حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية لموقع "سماء برس" الإخباري اليوم الإثنين من محافظة سقطرى بأن طائرة عسكرية نقلت اليوم قيادات الشرعية المتواجدة على الجزيرة

وأفادت المصادر باقول الآن القيادات الحكومية تغادر سقطرى على متن طائرة عسكرية سعودية، قائد اللواء الأول مشاة بحري ومدير الأمن وقائد للواء دفاع ساحلي وقائد الشرطة العسكرية ومدير عام حديبوة،

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب

القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

Advertisements

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وهناك معلومات ايضاً بأن السعودية طلبت أيضا قيادات المجلس الأنتقالي بسقطرى لكن قيادات الانتقالي رفضت مغادرة سقطرى؟! ربما يكون هناك مؤامرة جديدة لإخلاء سقطرى من قيادات الشرعية وتسليمها صافية بطبق من ذهب