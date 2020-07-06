شكرا لمتابعة خبر عن فتحي بن لزرق يكشف خفايا اليمين الدستورية التي سيؤديها وزراء الانتقالي أمام هادي.. الدلالات والأبعاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي اليمني فتحي بن لزرق في إشارة لمسؤولي الانتقالي أنهم سيؤدون اليمين الدستورية تحت رأية اليمن وعلمها العظيم. ونشر الصحفي المعروف تغريدة على حسابه بتويتر تسائل فيها عن الانفصال المزعوم الذين يطالبون به مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم Advertisements شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وذكر الصحفي قوله أنهم طلاب مناصب وبائعي وهم وسيدرك المنخدعون بهم لحظة تأديتهم اليمين الدستوري حقيقتهم. وجاء في تغريدته "قلتها فيما مضى وأكررها. لاجمهورية إلا الجمهورية اليمنية. ولا مناصب إلا مناصب حكومتها. ولايعرف العالم سواها. وغدا ترونهم يؤدون اليمين الدستورية تحت راية اليمن وعلمها العظيم. ولحظتها سيدرك المخدوعون إننا كنا نقول الحقيقة وانهم طُلاب مناصب وبائعي وهم اين الانفصال المزعوم". تأتي هذه التعليقات والتطورات في ظل ترقب على إعلان حكومة جديدة مناصفة بين الشرعية ومايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وتراجع الانتقالي عن الإدارة الذاتية التي أعلنها.

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كانت هذه تفاصيل خبر فتحي بن لزرق يكشف خفايا اليمين الدستورية التي سيؤديها وزراء الانتقالي أمام هادي.. الدلالات والأبعاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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