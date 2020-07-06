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عدن - ياسمين التهامي - شركة أمريكية تبدأ تجارب سريرية متأخرة على أجسام مضادة لعلاج كورونا

كشفت شركة Regeneron Pharmaceuticals Inc الأمريكية أنها بدأت تجارب سريرية في مرحلة متأخرة لتقييم فعالية كوكتيل الأجسام المضادة في منع وعلاج فيروس كورونا وفقا لتقرير لوكاله "رويترز".

ووفقا للتقرير التجربة ، التي تجري بالاشتراك مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) ، ستختبر قدرة العلاج على منع العدوى في أولئك الذين تعرضوا بشكل وثيق لمريض فيروس كورونا.

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جديد اب برس

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تبدأ محاكمة المرحلة المتأخرة ، التي سيتم إجراؤها عبر 100 موقعًا ويتوقع أن تسجل 2000 مريض في الولايات المتحدة ، بعد تقييم سلامة كوكتيل الأجسام المضادة في تجربة المرحلة المبكرة من قبل لجنة مستقلة.

وقال جورج يانكوبولوس ، الرئيس العلمي لشركة Regeneron ، "يسعدنا التعاون مع NIAID لدراسة REGN-COV2 في سعينا إلى منع انتشار الفيروس باستخدام كوكتيل مضاد للفيروسات يمكن أن يكون متاحًا في وقت أقرب بكثير من اللقاح".

وأطلقت شركة ريجينيرون" Regeneron " اختبارات سلامة بشرية لـ "كوكتيل الأجسام المضادة"، لمنع وعلاج فيروس كورونا، حيث طورت الشركة مضادين من الأجسام المضادة قد يمنعان فيروس كورونا.

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وقالت صحيفة" ديلى ميل "، تقوم شركة الأدوية باختبار مزيج من الاثنين "كوكتيل" كعلاج، وعلاج وقائي لفيروس كورونا التاجي، أعلنت شركة ريجينيرون" Regeneron "، عن بدء أول اختبارات سلامة الإنسان على الكوكتيل.

وقال جورج يانكوبولوس كبير المسؤولين العلميين، إن التجربة، يمكن تنتقل بسرعة من عشرات المرضى إلى الآلاف في نهاية المطاف، إذا سارت الأمور بشكل جيد، فبعد أسبوع أو أسبوعين، سننتقل إلى المرحلة الثانية، في غضون شهر أو ما يقرب من ذلك، سيكون لدينا بيانات واضحة بأن هذا "الكوكتيل" يعمل أو لا يعمل، بحلول نهاية الصيف، قد تكون لدينا بيانات كافية للاستخدام الواسع.