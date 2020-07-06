شكرا لقرائتكم خبر عن اسرار تكشف لأول مرة بعد دفنها ..لن تصدق ماذا طلب الزعيم جمال عبدالناصر من الفنانة رجاء الجداوي قبل وفاته .. والبداية من حديقة الاندلس المطلة على النيل ..(صورة نادرة لم تنشر من قبل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسرار تكشف لأول مرة بعد دفنها ..لن تصدق ماذا طلب الزعيم جمال عبدالناصر من الفنانة رجاء الجداوي قبل وفاته .. والبداية من حديقة الاندلس المطلة على النيل ..(صورة نادرة لم تنشر من قبل)

تشوب حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، العديد من القصص والمفاجآت خلال مسيرتها الفنية منذ البداية، حيث أنها لم تكن على موعد مع المجد الذي لا تعلم عنه شيئا، وذلك حينما حالفها الحظ بحديقة الأندلس التي تطل على النيل.

تقول التقارير، أن البداية كانت بكلمات غزل من أحد الشباب قائلا : " قوامك السمباتيك يضمن لك التفوق بنسبة 100%". وتحكي التقارير تفاصيل القصة، حيث وجدت فجأة من يقف أمامها ويعرض عليها أن ترتدي وشاحا لتلتحق بمنافسة "ملكة جمال القطن المصري".

الجداوي اعتبرت الأمر مجاملة من هذا الشاب الذي يعمل ضمن الفريق القائم على تنظيم الحفل والذى أكد إصراره على التحاقها بالمسابقة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وشاركت الجداوي وفازت باللقب وهي لا تدري أنها أمام موعدا آخر مع النجومية والشهرة التي لم تخطط لها في حساباتها. وسرعان ما اكتشفها المخرج هنري بركات الذي رشحها للمشاركة في فيلم دعاء الكروان أمام أحمد مظهر وفاتن حمامة. كانت الجداوي تجيد ثلاث لغات بطلاقة : ( الإنجليزية والفرنسية والإيطالية) الأمر الذي ساهم في دخولها التاريخ بوصفها أول عارضة أزياء مصرية أمام الأجنبيات اللواتي احتكرن هذا المجال دون منافس بسبب العادات والتقاليد التي كانت تقف عائقا ضد الكثير من الفتيات اللاتي يحلمن بالالتحاق بعالم الأزياء. وارتدت رجاء موديلات أشهر مصممي الأزياء في العالم ، ما جعل الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا يلتفت إليها، ويطلب منها قبول تكليفه لها بتخريج جيل جديد من عارضات الأزياء المصريات، ليمثلن مصر في الخارج. اعتزلت رجاء عملها كعارضة أزياء في عام 1986، بعد أن أصيبت بالغدة الدرقية، وامتلأ جسدها، لتتفرغ للفن الذي برعت في أداء العديد من الأدوار المتنوعة بفضل خفة الظل التي أهلتها للعب أدوار كوميدية في كثير من الأعمال الفنية.

وقد توفيت الجداوي، صباح اليوم الأحد،عن عمر ناهز 86 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية، بعد صراع دام لأكثر من 40 يوما مع فيروس كورونا المستجد. والفنانة الراحلة من مواليد محافظة الإسماعيلية وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا ـ وتزوجت في مطلع السبعينات من حسن مختار مدرب حراس مرمي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق ، ومتزوجة حاليا من رجل الأعمال محمد هندي ولديها ابنة واحدة هي أميرة وحفيدة تدعى روضة .

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كانت هذه تفاصيل خبر اسرار تكشف لأول مرة بعد دفنها ..لن تصدق ماذا طلب الزعيم جمال عبدالناصر من الفنانة رجاء الجداوي قبل وفاته .. والبداية من حديقة الاندلس المطلة على النيل ..(صورة نادرة لم تنشر من قبل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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