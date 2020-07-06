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عدن - ياسمين التهامي - انهيار كبير للريال اليمني امام العملات الاجنبية في صنعاء وعدن .. السعر مساء اليوم !

يواصل الريال اليمني انهياره الكبير أمام العملات الأجنبية، في في تداولاته اليوم الإثنين. وحذر اقتصاديون من استمرار الانهيار في سعر الصرف، مما قد ينذر بوصول سعر الدولار ألف ريال يمني، فيما أعلنت جميعة الصرافيين في عدن الإضراب العام، احتجاجا على سياسات البنك المركزي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس وطن الغد" ينشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، صباح اليوم الإثنين، الموافق 6 يوليو 2020م على النحو الآتي:- Advertisements عدن: اسعار الشراء : السعودي: 198 الدولار: 754 اسعار البيع: السعودي: 199 دولار: 758 صنعاء: اسعار الشراء: السعودي: 162 الدولار: 613 اسعار البيع: السعودي: 162.5 دولار: 617

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