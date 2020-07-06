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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وكيل محافظة مأرب يدعو إلى النكف القبلي لتحرير مأرب .. بعد هذة الجريمة !

دعا لقاء قبلي عٌقد بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم إلى النفير العام للجبهات ثأراً للمجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الإصلاح بحق آل سبيعيان بوادي عبيدة محافظة مأرب.

وفي اللقاء الذي حضره عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية, اعتبر وكيل محافظة مأرب محمد علوان، ما حدث بحق آل سبيعيان جريمة تتنافى مع المبادئ والقّيم الإنسانية والأعراف القبلية .. مشيراً إلى أن تلك الجريمة تٌعد في العرف القبلي عيباً أسوداً، خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها محافظة مأرب جراء الممارسات التعسفية لقوى العدوان والمرتزقة.

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جديد اب برس

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وأشار إلى أن مليشيا الإصلاح تستهدف من خلال هذه الممارسات إخضاع رجال القبائل التي لا تسير في ركبها، خدمة لأجندة المحتل السعودي والإماراتي الهادفة احتلال المحافظة ونهب خيراتها وثروتها.

ودعا الوكيل علوان أبناء القبائل إلى النكف القبلي لتحرير مأرب وكل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

من جانبه أشار مدير مديرية الثورة محمد الدرواني إلى حرص الجميع على التعبير عن الإدانة والإستنكار لما تعرض له آل سبيعيان بمأرب من جريمة من قبل مليشيا الإصلاح .. داعياً إلى النكف القبلي للتصدي لمثل هذه الممارسات سواء من قبل قوى العدوان أو المرتزقة.

ودعا بيان صادر عن اللقاء أبناء القبائل النفير العام للجبهات لتحرير محافظة مأرب من قوى العدوان والمرتزقة.

وأشاد بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته في مختلف الجبهات والميادين.

تخلل اللقاء بحضور عدد من المشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية قصيدة للشاعر حسن المهدي وأخرى الشاعر غمدان عيشان.