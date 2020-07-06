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عدن - ياسمين التهامي - مأرب في خطر كبير وعلى وشك السقوط خلال ساعات وجيزة .. بعد الاجتماع التاريخي لجماعة الحوثي بقيادة ابو علي الحاكم وعدد من المشايخ والقيادات في محافظة الجوف .. تفاصيل طارئة !

بعد اجتماع كبير في محافظة الجوف بمشائخ قبائل وقيادات حضرته قيادات من مليشيات الحوثي على رأسهم شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ‏الظاهرين في الصورة 1-ابو علي الحاكم 2-الامير احمد الحسن ابن الحسين 3-الشيخ حاتم غالب الاجدع العميد عامر المراني محافظ الجوف 4-الشيخ سعيد بحيبح 5- الشيخ حمد بن راكان 6-الشيخ يحي النمس الشريف 7-الشيخ مالك احمد مساعد العولقي 8- الشيح صالح الجنيدي (مشرف ابين 9-الشيخ محمد البهجي ‏10- الشيخ حسين دخنان الشريف . 11- ابن محسن سبيعان العبيدي هذا كما ورد..قبائل حاشد وبكيل ومذحج تعلن النفير العام وتمهل قبائل مأرب 3 أيام

قالت جماعة الحوثي الانقلابية إن وجهاء قبائل اليمن من مذحج وحمير وبكيل وحاشد عقدوا لقاء قبليا موسعا بمحافظة الجوف استنكارا لما أسمتها جريمة "الدواعش"بحق أسرة آل سبيعيان، في إشارة للعملية التي نفذتها وحدات من القوات الحكومية والتي قضت على خلية إرهابية تابعة للحوثيين في مأرب. وأضافت الجماعة أت اللقاء القبلي لوجهاء القبائل دعا للنكف القبلي والنفير العام ردا على ما وصفتها الجماعة باالجريمة والتي اعتبرتها عيبا أسودا في حق قبائل مأرب عامة وقبيلة عبيدة خاصة. وأشارت أن وجهاء القبائل وجهوا رسالة لقبائل عبيدة طالبوهم بالقيام بما يحتم عليهم العرف الشرعي والقبلي في تتبع الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة. وأكدت أن وجهاء القبائل طالبوا قبائل عبيدة بفتح الحد والبلد لقبائل اليمن لتقوم بدورها وتعطيها مهلة ثلاثة أيام للجواب على الرسالة في حال عدم قدرتها أو تعثرها عن القيام بواجبها. فإن مأرب في خطر ومؤامره كبيره داخليا و خارجيا وخيانات كبيره ستتضح لاحقا

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