شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو من الحلقة المجنونة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي استضاف فيها رامز جلال شقيقة "ياسر" .. شاهد كيف كانت ردة فعله ولماذا امتنعت قناة MBC عن بث الحلقة !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم في محتواه أن الفنان المصري #رامز_جلال ، استضاف شقيقة الكبير الفنان #ياسر_جلال في برنامج المقالب #رامز_مجنون_رسمي" الذي بثته قناة MBC خلال ايام شهر رمضان الماضي .

الفيديو قال ان الفنان ياسر جلال سافر إلى دبي لتصوير الحلقة ولم يكن يعلم أنه مقلب من رامز جلال ، وقام بمعاقبته عندما عرف بحقيقة الامر .

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• تسريب فيديو من الحلقة المجنونة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي استضاف فيها رامز جلال شقيقة "ياسر" .. شاهد كيف كانت ردة فعله ولماذا امتنعت قناة MBC عن بث الحلقة !؟

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وبحسب المقطع المتداول فقد رفض ياسر جلال تقاضي أي مبلغ مالي مقابل بث حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي" ، وتبرع بذلك للجمعيات والمؤسسات الخيرية.

ولم يكشف الفيديو السبب الذي منع قناة MBC من بث حلقة الفنان ياسر جلال ، وهو ما يشكك بمصداقية الخبر .

وكانت قناة MBC قد عرضت خلال ايام شهر رمضان الماضي 27 حلقة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" ، وفتحت باب التكهنات للمتابعين حول عدم بث الثلاث الحلقات الاخيرة من البرنامج .

وحقق برنامج رامز مجنون رسمي خلال هذا الموسم متابعة كبيرة جدا ، خصوصا حلقة الفنانة المصرية ياسمين صبري التي تجاوز عدد المشاهدين لها على منصة اليوتيوب 20 مليون مشاهد