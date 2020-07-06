شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد عملية نفخ الصدر قامت بعرض ثدييها دون استحياء : الفنانة "دانا حمدان" تنشر صورها للعلن..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة تجمعها بشقيقتيها مى سليم وميس حمدان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وظهرت دانا حمدان وأخواتها فى الصور بإطلالة ساحرة على البحر. ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة دانا حمدان متابعي حسابها بموقع "انستجرام " فيديو تتقمص فيه شخصية هند رستم في مشهد من فيلم "الزوج العازب"، جمع بين هند رستم ومحمود المليجي.



عرض فيلم "الزوج العازب" عام 1966، وهو من بطولة هند رستم، وفريد شوقي، ومحمود المليجي، وعبد المنعم مدبولي، وإخراج حسن الصيفي. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • تسريب فيديو من الحلقة المجنونة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي استضاف فيها رامز جلال شقيقة "ياسر" .. شاهد كيف كانت ردة فعله ولماذا امتنعت قناة MBC عن بث الحلقة !؟ • شاهد : تحرش جنسي جماعي بين فتيات وشبان في عمر الورد بالسعودية ..هذة الفتاة الجميلة فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .."فيديو" • بالمايوه وبدون مكياج .. ظهور فاضح للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح مع شخص مجهول .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة .."شاهد الفيديو" • سلطنة عمان تصحو اليوم على فضيحة مروعة ضحيتها 56 فتاة ..والمجرم شخص واحد ..شاهد الصور • هل تذكرون الفنانة "رانيا يوسف" التي ظهرت بالافلام الإباحية للمخرج خالد يوسف.. شاهدو فضيحتها الجديدة التي نشرتها على حسابها متحدية الجميع • السعودية : تعيين هذة الفتاة بمنصب رفيع بسبب جمالها الخارق ..ظهرت كأنها حورية الجنة ولم يستطع المسؤولين تمالك انفسهم أمام جمالها فحدثت المفاجأة ..شاهد • وزير بنظام بشار الأسد يزوج ابنته بحفل اسطوري بلغت تكلفته اثنين مليون دولار ..شاهد الصور Advertisements • وفاة مذيعة شهيرة اثناء تقديمها نشرة الأخبار ..شاهد الفيديو • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • مفاجأة غير متوقعة حدثت في مقابر البساتين اثناء دفن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي .. شاهد • السعودية هند القحطاني تستعرض مؤخرة ابنتها المراهقة وتكشف عن مفاتنها ومناطقها الحساسة بشكل صادم وغير متوقع ..شاهد الفيديو • هل تتذكرون نجمة مسلسل باب الحارة "دانا جبر" زوجة عصام شاهد كيف بدت في وضعية مثيرة تعمدت استعراض مؤخرتها بفستانها الأخضر الشفاف محدثة ضجة اعلامية واسعه...(شاهد الصور). • بعد ان بلغت سن الرشد .. شاهدو كيف اصبح شكل الفنانة حلا الترك .. ظهرت كأنها حورية من الجنة وارتدت ملابس فاتنة ومثيرة وكشفت عن المستور في جسدها .."فيديو" • الفنانة نسرين طافش في صور فاضحة لم يتخيلها أحد ..كشفت عن مناطقها الحساسة واثارت جنون المتابعين ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد -----------------------

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