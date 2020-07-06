شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم عربي يفجر مفاجأة كبرى ويكشف عن هوية الملثمين الذين نفذوا حكم الإعدام بحق "صدام حسين"؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو مثير للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يتحدث فيه عن هوية الأشخاص الذين نفذوا حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وفي خطاب له، تساءل القذافي أمام الحاضرين: "مين نفذ حكم الإعدام بحق صدام حسين.. الأشخاص الملثمين منهم"؟؟. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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ليجيب هو بنفسه عن السؤال بعد أن صمت الحاضرون ولم يجبه أحد، حيث قال: إن المتخفين خلف القناع الأسود، هما "الرئيسان الأمريكي والبريطاني".. بالرغم من أن بريطانيا تحكمها ملكة وليس رئيس، لكن لم يوضح القذافي مقصده من ذلك.

وأضاف القذافي في الفيديو الذي رصده "بويمن" على الفيسبوك، أن من نفذوا حكم الإعدام لا يمتلكون أن سلطة قضائية أو قانونية تخول لهم إعدام أسير حرب.

وكانت القوات الأمريكية والإيرانية أعدمت صدام حسين، في عيد الأضحى من العام 2006 إبان الغزو الأمريكي للعراق.