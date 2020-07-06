شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة.. اخر اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2020/7/6م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، في تداولاته بمحلات الصرافة في العاصمة صنعاء وعدن وحضرموت وسط تحذيرات إقتصادية من استمرار الانهيار في سعر الصرف الكبير الذي ينذر بكارثة على الشعب اليمني.



مصادرمصرفيه اكدت ان أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم الاثنين، الموافق 6 يوليو 2020م في العاصمة صنعاء وعدن وحضرموت وجاءت على النحو التآلي:- شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

الأسعار في محلات صرافة العاصمة صنعاء :

دولار امريكي= 607 : 604.5

ريال سعودي= 159.9 : 159.6

يورو= 686 : 684

جنية استرليني= 765 : 762

درهم اماراتي= 165.51 : 164.97

دولار كندي= 447.49 : 446.03

دولار استرالي= 422.96 : 420.92

فرنك سويسري= 643.65 : 641.55

دينار كويتي= 1996.62 : 1986.99

دينار اردني= 877.02 : 872.79

ريال عماني= 1623.42 : 1615.59

ريال قطري= 165.5 : 164.9

جنيه مصري= 39.81 : 39.62

رمبي صيني= 86.66 : 86.24

دينار جزائري= 4.85 : 4.83

دينار ليبي= 441.62 : 439.49

ليرة تركي= 93.3 : 92.85

رينغيت ماليزي= 143.06 : 142.37

روبية هندي= 8.05 : 8.01

بير اثيوبي= 20.43 : 20.37

دينار بحريني= 1648.3 : 1640.35

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أسعار العملات في محافظة عدن6يوليو:

دولار امريكي= 760 : 756

ريال سعودي= 199 : 198.5

يورو= 856.84 : 851.2

جنية استرليني= 956 : 950

درهم اماراتي= 206.5 : 205.2

دولار كندي= 558 : 554

دولار استرالي= 520 : 516

فرنك سويسري= 803 : 798

دينار كويتي= 2394.66 : 2378.61

دينار اردني= 1051.86 : 1044.81

ريال عماني= 1939.23 : 1920.96

ريال قطري= 206.5 : 205.2

جنيه مصري= 47.55 : 47.1

رمبي صيني= 104.02 : 103.04

دينار جزائري= 5.48 : 5.44

روبية هندي= 9.66 : 9.57

الأسعار في محلات صرافة حضرموت :

دولار امريكي= 760 : 756

ريال سعودي= 199 : 198.5

يورو= 856.84 : 851.2

جنية استرليني= 956 : 950

درهم اماراتي= 206.5 : 205.2

دولار كندي= 558 : 554

دولار استرالي= 520 : 516

فرنك سويسري= 803 : 798

دينار كويتي= 2394.66 : 2378.61

دينار اردني= 1051.86 : 1044.81

ريال عماني= 1939.23 : 1920.96

ريال قطري= 206.5 : 205.2

جنيه مصري= 47.55 : 47.1

رمبي صيني= 104.02 : 103.04

دينار جزائري= 5.48 : 5.44

روبية هندي= 9.66 : 9.57