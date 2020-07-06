شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق ماذا قال "يحيى الفخراني".. اغرب تعليق على وفاة الفنانة "رجاء الجداوي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنان يحيى الفخراني إنه عندما حدث تنمر ضد الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، عندما دخلت المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" شعر بالقهر، "أنا اتقهرت، أنا مليش في الفيس بوك بس الناس حكوا لي أنها تعرضت للتنمر، دي بالذات مكنتش أتوقع يحصل معاها كده". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف "الفخراني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "أنا بعتبر من أول ما عملت ممثل أن الوسط الفني كله أسرتي، وأي ممثل بيكون حاسس بكده، أن الفنانين بالنسبة له أمه وأخته وأخوه وابنه، مش ممكن حد يتنمر على فنان بيحبه".

وتابع: "أنا قلت وصيتي لأولادي لو عييت وهتكلف ملايين مش عندي إوعوا تاخدوا من الدولة حاجة، أنا الحمد لله ميسور الحال وأقدر، بس فيه ناس تانية ماتقدرش وممكن تعمل كده، وده حصل مع رشدي أباظة".



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