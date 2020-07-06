شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بريطانيا تفاجئ الجميع بعد وفاة "رجاء الجداوي".. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مفاجأة للمصريين والعرب عمومًا، نعت روزى دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأحد، الفنانة رجاء الجداوى، والتى وافتها المنية صباح اليوم فى مستشفى العزل بالإسماعيلية عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

وكتبت دياز، فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر: "إن فيروس كورونا لم ينجلى ولا تزال الأخبار تتوافد حول الأرواح التى يحصدها كل يوم، ولعلّ آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى الذى أحزننى كثيراً خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التى تتحدث عنها". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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واختتمت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التغريدة قائلة: "تعازى لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، لا سيما الشعب المصرى".