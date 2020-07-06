شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى بالوسط الإعلامي : شاهد: وفاة المذيعة الحسناء الشهيرة محبوبه الملايين على الهواء مباشرة .. الإسم و فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقق مقطع فيديو مليونا و900 ألف مشاهدة منذ نشره عبر موقع يوتيوب، يعرض لحظة وفاة مذيعة أوكرانية على الهواء مباشرة. وفقا لما أظهره مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت المذيعة تقدم برنامجها بشكل اعتيادي ليتفاجأ الجميع بترنحها ثم سقوطها مصطدمة بالأرض بقوة، فاقدة حياتها. Advertisements وقد تداول الفيديو والخبر وسائل إعلام دولية وعالمية، لما له من صدى واسع وأحدث صدمة لدى الجماهير في بلدان العالم.

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