شكرا لقرائتكم خبر عن بعدساعات من دفن والدتها ... انتحار أبنة الفنانة رجاء الجداوي قبل قليل بطريقة لا تخطر على بال احد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تتذكرون النجمة ’’دانا جبر‘‘ التي لعبت درو ’’زوجة عصام’’ في مسلسل ‘‘باب الحارة‘‘ ... شاهدوا كيف ظهرت بفستانها الأخضر الشفاف محدثة ضجة اعلامية واسعه... ’’صور‘‘ شاهد : باطلالة حمراء مثيرة .. الفنانة هنا الزاهد تستنجد بجمهورها العريض لوقف التحرش الجنسي شاهد بالفيديو : سيدة لبنانية تتصل بالقصر الرئاسي وتطالب بإيقاظ الرئيس النائم ..وتصروخ الشعب مات جوع بعدساعات من دفن والدتها ... انتحار أبنة الفنانة رجاء الجداوي قبل قليل بطريقة لا تخطر على بال احد

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