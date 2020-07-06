ورد الآن :الجوازات السعودية تحسم الجدل وتعلن عن قرارات نهائية بشأن الوافدين...شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات تحسم الأمر , قرارات نهائية بشأن الوافدين حيث , رسوم تجديد الإقامة بشكل نهائي ليبقى التساؤل الأهم وفقا لمتابعة يمن تايم هل تم إعفاء جميع الوافدين ، حيث أصبحت مسألة تجديد ورسوم الإقامة الشغل الشاغل الذي يبقى في بال الكثير من المغتربين المتواجدين في المملكة، العربية السعودية منذ لحظة إعلان المملكة عن رسوم جديدة من أجل تجديد الإقامة لجميع الوافدين أو المغتربين المتواجدين في المملكة.
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وبعد أحداث أزمة كورونا تحديدا، والقرارات التي اكدت عنها المملكة من تسهيلات وخدمات للوافدين وتأجيل رسوم تمديد الإقامة لـ 3 أشهر، وإعفاء البعض الآخر من رسوم تجديد الإقامة كليا.
حيث إنتشرت أخبار مفادها أن المملكة أعفت جميع الوافدين من رسوم تجديد الإقامة بشكل نهائي بسبب هذه الأزمة التي حصلت، لترد الجوازات على تلك الأخبار وتنفيها بشكل قاطع وتحسم الأمر لتعلن أن رسوم تجديد الإقامة ما زالت موجودة والفئات المعفاة هم
أبناء الوافدين والأبناء المولودون في المملكة العربية السعودية. طلاب الذين يملكون تأشيرة دراسية. الأشخاص الذين يسعون في الحصول على تأشيرة خروج نهائى من المملكة.
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