شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مذيعة الجزيرة تشتم هؤلاء بعد فرحتهم بقضية الاغتصاب.. في أي مجاري صرف صحي نشأتم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مذيعة الجزيرة غادة عويس هجوما شرسا على مجموعة من الأشخاص .

وهاجمت اللبناني المقرب من حزب الله الذي اعتدى جنسيا على طفل سوري ، قائلة: هذا الكائن الذي اغتصب الطفل اللاجىء في لبنان ينبغي أن تجري محاكمته علنياً وأن ينال عقوبة إعدام في ساحة البرج أمام الجميع ليكون عبرة لكل الكائنات على شاكلته وشاكلة جورج نادر.الأرض بغنى عن هذه القذارة والعالم أفضل بدونهم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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مذيعة الجزيرة تشتم هؤلاء

وعلقت غادة على تلك التغريدة قائلة: لم تمضِ دقائق على هذه التغريدة ورغم أنها تتحدث عن كارثة بحق الطفولة ولا علاقة لها بالسعودية او بالإمارات،إلاّ أنك تجد من الذباب السعودي من دخل ودافع عن المغتصب أو سخر من الجريمة أو علّق تعليقات جنسية دنيئة بذيئة..

وتساءلت:” أي حظيرة نشأ فيها زعيم هؤلاء وأي مجاري صرف صحي تفرّخ هذه الكائنات؟