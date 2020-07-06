شكرا لقرائتكم خبر عن الكيان الصهيوني يفاجئ جمهور الفنانة المصرية" رجاء الجداوي" بهذا التصريح والمعلومات الغير مسبوقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

علقت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي علقت إسرائيل، على وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي التي وافتها المنية بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وقالت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على فيسبوك: "ببالغ الأسف تلقى الجمهور الإسرائيلي نبأ وفاة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي التي وافتها المنية بعد صراع مع فيروس كورونا، شغف الجمهور الإسرائيلي بالفنانة الراحلة من خلال أعمالها الفنية سواء السينمائية أو المسرحية فيما حفرت ذكراها في مسرحية "الواد سيد الشغال" مع عادل إمام. عرض التلفزيون الإسرائيلي العديد من الأفلام التي شاركت فيها بجانب الزعيم أيام الجمعة. ندعو من الله أن يرفع بلاء كورونا بأسرع وقت عن البشرية جمعاء"

وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله