شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قناة الجزيرة تُبهر الجميع بمذيعة جديدة فائقة الجمال.. لن تصدقو كيف خطفت الأنظار من جميع المذيعات (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت قناة الجزيرة متابعيها بظهور لافت لمذيعة جديدة فائقة الجمال قادمة من قناة العربية. واستطاعت القناة بخطف الاعلامية التونسية حنان المعين من قناة العربية، حيث وصف متابعيها بأنها جمالها فاق جمال الإعلامية الأردنية علا الفارس واللبنانية غادة عويس وكلاهما يعملان في نفس القناة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements الجزيرة تُبهر الجميع بمذيعة فائقة الجمال

وكلفت القناة الإعلامية الجديدة حنان المعين بتقديم برنامج الجزيرة هذا الصباح والذي يبدأ من الثامنة صباحًا بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة ولغاية الساعة الـ11، مقدما وجبة إخبارية تمزج بين السياسة والتثقيف والترفيه بقالب مختلف عن قوالب النشرات الإخبارية التي اعتادتها القناة.

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