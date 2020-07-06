شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : تحذير هام وعاجل لكل المواطنين.. هذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الأحد 5 يوليو/تموز 2020، استمرار هطول أمطار غزيرة على معظم المحافظات اليمنية.

وتوقع المركز في نشرته التحذيرية، اطلع عليها “الميدان اليمني”، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أغلب مناطق البلاد، خاصة المناطق الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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أمطار غزيرة وشديدة وسيول جارفة



وأوضح أن مختلف المعطيات الرصدية والتنبؤات العددية وخرائط الطقس المحللة، تبين أن أجواء البلاد ما زالت مشبعة ببخار الماء نتيجة لتأثيرات المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا الذي أثر على أجواء البلاد خلال اليومين السابقين.

وهطلت يوم أمس الجمعة أمطار رعدية غزيرة ومتفاوتة على العاصمة صنعاء ومحافظات إب وذمار وشبوة وحضرموت وعدن وعمران والمحويت وتعز وحجة.