شاهد كيف توفي هذا اليمني بالغربة ...تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن المغترب الذي يعمل في منطقة جيزان، توفي بشكل مفاجئ، بعد أن سقط عليه جبل صخري، وهو على متن أحد المعدات الثقيلة"البوكلين".

وأشارت المصادر إلى أن المغترب كان على موعد قريب للسفر لزيارة أهله.

وتكررت وفيات المغتربين اليمنيين بالسعودية في الآونة الأخيرة، والتي أغلبها ناتجة عن حوادث مرورية وإصابات عمل.

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