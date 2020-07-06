شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الاطفال السرية بمنزل مايكل جاكسون تفجر علامات استفاهام كثيرة ...حارسه الشخصي يفجر مفاجأة بعد 11 عام من وفاته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الحارس الشخصي السابق للنجم الراحل مايكل جاكسون عن حقيقة "غرفة الأطفال السرية" التي قيل إن ملك البوب كان يحتفظ بها داخل مزرعته الشهيرة في منزله.

ومنذ وفاته، ثارت اتهامات ضد نجم البوب الشهير بالتحرش الجنسي بالأطفال وهي الاتهامات التي نفىها المعجبون وعائلته بشدة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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كما تم تقديم جاكسون إ إلى المحاكمة في عام 2005 بتهمة التحرش الجنسي بالأطفال، لكن ثبت أنه غير مذنب.

وفند المدرب الشخصي، مات فيدز، الذي عمل مع جاكسون مدة 10 سنوات، وحتى وفاته في عام 2009 خلال مقابلة مع سكوت ماكجلين عبر "بودكاست"، الادعاءات القائلة بأن ملك البوب الراحل قام ببناء غرفة أطفال سرية في منزله.

وقال: "إنهم (النقاد) يحاولون إخبارك أنه بنى غرفة سرية للأطفال ولكن كان هناك عندما اشترى المنزل، كانت في الواقع غرفة ذعر. كان الرجل مليارديرًا، وكان من الطبيعي تمامًا الحصول على غرفة ذعر... كنت تدفع بابًا وكان لديه أشياء هناك لإبقائه مستمتعًا لبضعة أيام حتى يتم حل المشكلة".

وأضاف: "في كثير من الأحيان اعتاد الناس على الهبوط بالمظلات وانطلقت الإنذارات واعتاد موظفو نيفرلاند أن يطلبوا منه الذهاب إلى الغرفة. لذا لم تكن غرفة سرية، إنها أكثر الأشياء سخافة التي يشكلها الناس".

واعتبر حارس ملك البواب الراحل، أنه "من العار أن تكون سمعته قد شوهت بهذه الادعاءات المجنونة".

وكان اثنان من رفقاء جاكسون السابقين من الأطفال، وهما: واد روبسون وجيمس سافيتشوك، ادعيا أنهما تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل البوب الراحل.

وقال الحارس الشخصي: "كان التوقيت واضحًا للغاية. الشيء الذي فاتهم من الفيلم الوثائقي هو أنهم يقاضون مايكل جاكسون بمئات الملايين من الدولارات. لو أنهم وضعوا ذلك في الفيلم الوثائقي، أعتقد أن الناس كانوا سيقلبون القناة أو يتبنون وجهة نظر مختلفة بشأنها".

وأضاف: "إنه جزء مهم للغاية. حاول مقاضاته، وفشل، ثم استأنف، وهم يصنعون هذا البرنامج التلفزيوني! كان يجب أن يتم تضمينه في البرنامج، بالتأكيد. ولم يكن مايكل جاكسون هنا للدفاع عن نفسه، لذلك كنت أشعر بالغثيان".

وتابع: "كان لديه ألف دعوى قضائية في حياته ، إذا تذكرت بشكل صحيح. كان الناس دائمًا في الخارج للحصول على المال، وكان ذلك حدثًا يوميًا. وسيفعل الناس أي شيء لمحاولة مقابلته".

وأردف: "مما رأيته ، كان الآباء هم المشكلة ، وليس الأطفال. سيقول الوالدان ألا يمكن أن يكون أمامهما 10 دقائق أخرى؟".



وتزوج النجم الراحلة امرأتين في حياته، ليزا ماري بريسلي ، من 1994 إلى 1996، وديبي رو ، من 1996 إلى 1999. لكن الكثير من الناس يعتقدون أن والد الثلاثة كان مثلي الجنس.

وقال حارسه: "كان يحاول دائمًا الترويج لكونه أعزب. كانت هذه هي الطريقة التي تدرب بها من قبل شركة التسجيل الخاصة به، لا تدع قاعدة معجبيك تتراجع. كان هذا دائمًا في ذهنه وأراد أن يستمر هذا اللغز".

وعندما سئل عن رأي مايكل بشأن التقارير الإعلامية التي تحيط به اليوم، قال مات: "لا يريدني أن أرد على كل هذا الانتقاد. كان موقفه التجاهل دائمًا. إنه لا يستحق اهتمامي. وإذا تم تسليط الضوء على شيء ما فإنه يضخم المشاكل".

وقال: "كانت نصيحته لنا جميعًا هي تجاهلها وعدم التعليق. ولكن كان علينا أن _نقول شيئًا) العام الماضي حيث وصل الأمر إلى النقطة التي لم أستطع تجاهلها بعد الآن".

واستدرك: "لكن أعتقد أن بث HBO للوثائقي الوثائقي (Leaving Neverland) لا يزال مستمرًا وهم يقاضون المذيعين. الفيلم الوثائقي بحاجة إلى أن يكون أكثر توازنا في رأيي".