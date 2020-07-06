شكرا لقرائتكم خبر عن من اغرب جوانب حياة الفنانة الكبيرة "رجاء الجداوي" .."قصة مؤثرة" مبكية ومضحكة في آنٍ واحد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منذ سنوات مع الإعلامية منى الشاذلى عن معاناتها قبل دخول مجال الفن، قائلة "كنت دائما أرى أن الموظف يجب أن يرتدي زيا واحدا، وعندما قطع حذائي ربطت رجلي على الحذاء، كأنها كانت وجعاني".

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وأضافت، "ماكنش عندي فلوس اشتري جزمة، وكانت وقتها بـ99 قرش، ولكن لم يكن المبلغ متوفرا معي، وعندما أصبحت عارضة للأزياء كنت أفتكر الجزمة، لذلك بقول عندما يمر الشخص بموقف صعب يجب ألا ينساه ويشعر بالآخر.

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.