شكرا لقرائتكم خبر عن أب يصاب بنوبة هلع على إبنته التي شاهد ”شبح أنثى” يظهر بجوار ابنته تماما (شاهد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصيب اب بحالة من الذعر، وذلك بعد رؤيته ل "شبح أنثى" يظهر بجوار ابنته في فيديو سجله قبل ثلاث سنوات.
ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، كان السيد هوانج ، من تايبيه بتايوان ، يتصفح الصور ومقاطع الفيديو القديمة من هاتفه عندما وجد شبحا بدون ملامح في أحد المقاطع. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وفي مقطع الفيديو الذي صوره في 22 أغسطس 2017 ، شوهدت ابنة هوانج، وهي ترقص وتغني على سرير أثناء زيارة لأصهاره في مقاطعة يون لين ، على الساحل الغربي للبلاد.
وخلال حوالي جزء من الثانية في الثانية الأولى من اللقطات، ظهر شبح أثنى بدون وجه وبشعر طويل تجلس على مكتب خلف الطفلة.
وتسبب المقطع الذي يظهر ما يعتقد أنه شبح أنثى في حالة من الرعب للأسرة فور رؤيتهم هذا الأمر.
وعلم هوانج فيما بعد أن الجيران كانوا يدفنون ابنتهم في نفس اليوم الذي صور فيه اللقطات.
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