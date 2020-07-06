شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عريس أثناء رقصه مع عروسه ليلة الزفاف أمام المعازيم.. (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي عريس أثناء رقصة مشتركة مع عروسه، في حفل زفافه بمنطقة بارمر في ولاية راجاستان بالهند.

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وأظهر مقطع فيديو، العريس يرقص بفرح مع عروسه، إلا أنه انهار وسقط فجأة، واعتقد الجميع في البداية أن ما فعله جزء من الرقصة.

وبعد أن طال وقت سقوط العريس، وتبينوا عدم وجود أية علامات للحياة عليه، فهرعوا به إلى المستشفى؛ حيث أعلن وفاته، وأفادت الأنباء أنه توفي بسبب سكتة قلبية.