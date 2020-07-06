شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عريس أثناء رقصه مع عروسه ليلة الزفاف أمام المعازيم.. (فيديو صادم) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي عريس أثناء رقصة مشتركة مع عروسه، في حفل زفافه بمنطقة بارمر في ولاية راجاستان بالهند.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وأظهر مقطع فيديو، العريس يرقص بفرح مع عروسه، إلا أنه انهار وسقط فجأة، واعتقد الجميع في البداية أن ما فعله جزء من الرقصة.
وبعد أن طال وقت سقوط العريس، وتبينوا عدم وجود أية علامات للحياة عليه، فهرعوا به إلى المستشفى؛ حيث أعلن وفاته، وأفادت الأنباء أنه توفي بسبب سكتة قلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عريس أثناء رقصه مع عروسه ليلة الزفاف أمام المعازيم.. (فيديو صادم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.