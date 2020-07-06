اجتماع بسيئون يناقش تنفيذ مشاريع الطرق بالمديرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
الخليج 365 - سيئون
ناقش اجتماع بمدينة سيئون، مستوى الأعمال الفنية والميدانية لمشروع توسعة المداخل والشوارع الرئيسية للمدينة.
وأكد وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري في الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق والشؤون القانونية وفرع المؤسسة العامة لصيانة الطرق والجسور، على أهمية رفع وتيرة الأعمال الميدانية في تجهيز الطرق وازالة العوائق واستكمال جميع الدراسات الفنية للبدء بتنفيذ المشروع، مشددا على أهمية الاستفادة الكاملة من معدات الدولة والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة.
وتتضمن مشاريع التوسعة الممولة من السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء توسعة مداخل مدينة سيئون من الجهتين الشرقية والغربية، وشارع الجزائر الرئيسي، اضافة الى سفلتة عدد من الشوارع الرابطة بين الخط الداخلي في مناطق المديرية مع الخط الدولي لتخفيف حالة الازدحام وتنظيم حركة المرور
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