"مكافحة السل" ينفي توزيع أدوية منتهية الصلاحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 الخليج 365 - عدن نفى البرنامج الوطني لمكافحة السل بعدن، توزيعه ادوية منتهية الصلاحية.

Advertisements وقال مدير البرنامج الدكتور عبدالناصر عياش، إن البرنامج وزع العلاج الرباعي (آر.أتش.زد.إي)، مطلع العام الجاري وصلاحيته تنتهي نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أنه لا توجد أي أدوية منتهية الصلاحية في المركز الاقليمي لمكافحة السل والذي يشرف على عشر محافظات. واشار إلی أن البرنامج وزع مطلع الشهر الجاري أدوية جديدة، وانه ملتزم بالسياسة الدوائية للبرنامج الوطني لمكافحة السل والبرتوكولات العلاجية لمنظمة الصحة العالمية.

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