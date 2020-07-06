اخبار الخليج / اخبار اليمن

محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني يعلن عن تضامنه الكامل مع قوات النخبة الحضرمية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني يعلن عن تضامنه الكامل مع قوات النخبة الحضرمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني يعلن عن تضامنه الكامل مع قوات النخبة الحضرمية

متابعات_ الخليج 365

أعلن محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، تضامنه الكامل مع قوات النخبة الحضرمية.

Advertisements

 

وجاء ذلك عندما طالب المحافظ البحسني من الرئيس عبدربه منصور هادي بإيقاف ما وصفها بالهجمة الممنهجة ضد ما يسمى قوات النخبة الحضرمية وهي تشكيل عسكري مليشاوي لا يخضع للشرعية ويتلقى الدعم من الامارات.

 

وطالب اللواء فرج سالمين البحسني، وهو يشغل قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، في رسالة وجهها إلى الرئيس هادي، إلزام وزير الخارجية محمد الحضرمي، بتقديم الاعتذار عن ما وصفها إساءته لقوات النخبة الحضرمية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، حسب قوله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني يعلن عن تضامنه الكامل مع قوات النخبة الحضرمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا