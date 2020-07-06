أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 6 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

اعلان هام من المندوبية الدائمة لبلادنا https://www.elyamnelaraby.com/488845/ التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/488847/ إب.. قيادي حوثي يهدد مؤذنا بالتصفية بسبب صيغة الأذان https://www.elyamnelaraby.com/488848/ تدمير ثلاث عربات ومدرعة حوثية وقتل وجرح العشرات في الجوف ومأرب https://www.elyamnelaraby.com/488849/ مقتل 5 حوثيين بنيران الجيش شمالي الضالع Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/488852/ المليشيا الحوثية تختطف موظفين أمميين في محافظة حجة https://www.elyamnelaraby.com/488853/ التحالف يهاجم أهدافا للمليشيا في السوادية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/488854/ حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة https://www.elyamnelaraby.com/488860/ الهلال الأحمر الاماراتي تبدأ حملة نظافة شاملة في ذوباب https://www.elyamnelaraby.com/488867/ دولة الإمارات تنفذ 32 مشروعاً لمياه الشرب بالساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/488869/

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