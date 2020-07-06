شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا : المملكة تفاجى الجميع وتعلن وفاة نجل الرئيس وتحدد اين سيتم دفنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت المملكة الاردنية الهاشمية ان نجل الرئيس العراقي الاسبق توفي وسيتم دفنه بجانب قبر والده الموجود في المملكة . وكانت وسائل إعلام عراقية، قد اكدت يوم الأحد، وفاة نبيل نجل الرئيس العراقي الراحل عبدالرحمن عارف، في العاصمة الأردنية عمان، دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر.

وعبد الرحمن محمد عارف الجميلي، الرئيس الثالث لجمهورية العراق، والحاكم الجمهوري الثالث منذ تأسيس الجمهورية، وشغل منصب الرئاسة في الفترة من 16 أبريل 1966 إلى 17 يوليو 1968.

ووضعت مجموعة من الضباط والسياسيين بقيادة حزب البعث نهاية لحكم عبد الرحمن في حركة يوليو 1968، بعد أن داهموا قصره وأجبروه على التنحي مقابل ضمان سلامته وعائلته، وتم نفيه إلى اسطنبول حتى عاد أوائل الثمانينيات بعد أن أذن له بذلك خلفه صدام حسين الذي تسلم السلطة بعده.

ومع الغزو الأمريكي للعراق عاد عبد الرحمن لاغتراب آخر وهذه المرة إلى الأردن التي عاش فيها حتى وفاته في 24 أغسطس 2007 ليدفن في مقبرة شهداء الجيش العراقي بمدينة المفرق الأردنية.