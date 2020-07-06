شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف غير متوقّع عن وجود فيروس كورونا منذ 7 سنوات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام عالميّة، بأنّ السلطات الصينيّة عثرت على فيروس شبيه بـ كورونا المستجد، قبل 7 سنوات في منجم مهجور كان مليء بالخفافيش.

وأظهرت وسائل الإعلام، أنّ 6 من عمال منجم النحاس في مويجيانغ، أصيبوا بالتهاب رئوي حاد وتوفّي 3 منهم، ما دفع السلطات إلى أخذ عيّنات من براز الخفافيش، التي وجدت على أرضيّة المنجم، واكتشفوا أنّه يحتوي على فيروس جديد ما دفعهم إلى نقل العيّنات والاحتفاظ بها في مختبر ووهان الذي يبعد 1000 ميل عن المنجم لدراسة الفيروس، وفي ديسمبر الماضي، أصبحت ووهان مصدر لتفشّي فيروس كورونا الذي أصاب الآن أكثر من 11 مليون شخص وقتل 525 ألف آخرين.

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وأكّدت وسائل الإعلام أنّ هذا الفيروس، المسمّى RaBtCoV/4991 في ذلك الوقت، يبدو الآن أنّه الأقرب إلى كورونا، الذي يسبّب كوفيد 19، وأضافت الصحيفة: يبدو أنّ الباحثين الصينيّين كانوا غير صريحين حول حقيقة أنّهم وجدوا مثل هذا الفيروس المشابه عام 2012، وفق صحيفة صنداي تايمز البريطانيّة.

يتم تضمين الفيروس في ورقة علميّة متاحة على نطاق واسع دون الإشارة إلى حقيقة أنّه يسبّب الالتهاب الرئوي المميت في البشر.

وأضافت وسائل الإعلام، أنّ اكتشاف فيروس بهذا الشبه لفيروس كورونا، مصدره الخفافيش في مويجيانغ، أثار الجدل حول المصدر الحقيقي لفيروس كورونا.