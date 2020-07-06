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حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل السحب الركامية الممطرة على المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية الشرقية وانخفاض درجات الحرارة العظمى على المناطق الصحراوية خلال الثلاثة الأيام المقبلة.

 

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه قد تتشكل السحب الركامية المتفرقة الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية، وامتدادها شرقا إلى المناطق والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، البيضاء، وشبوة .

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وأشار إلى أن الأجواء على معظم السواحل ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة مع امكانية تشكل السحب الركامية المتفرقة الممطرة والمصحوبة بالرعد خاصة على السواحل الجنوبية والشرقية ، وتتراوح سرعة الرياح بين 15- 25 عقدة.

 

وستكون الأجواء غائمة جزئياً في أجزاء من المناطق الصحراوية مع هطول أمطار يتبعها انخفاض في درجات الحرارة العظمى .

 

وأفاد المركز أن أمطار متفرقة ستهطل على أرخبيل سقطرى مع رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 35 إلى 40 عقدة

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