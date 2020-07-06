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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يهاجم أهدافا للمليشيا في السوادية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 06/تموز/2020، غارات على أهداف حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف هاجمت بأكثر من غارة أهدافا للحوثيين في مديرية السوادية بالمحافظة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي
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