التحالف يهاجم أهدافا للمليشيا في السوادية بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 الخليج 365 ـ البيضاء شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 06/تموز/2020، غارات على أهداف حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف هاجمت بأكثر من غارة أهدافا للحوثيين في مديرية السوادية بالمحافظة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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