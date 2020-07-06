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المليشيا الحوثية تختطف موظفين أمميين في محافظة حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

المليشيا الحوثية تختطف موظفين أمميين في محافظة حجة

متابعات_ الخليج 365

أوقفت منظمة اليونيسيف للأمومة والطفولة التابعة للأمم المتحدة عمليات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي في محافظة حجة احتجاجاً على تعسفات المليشيات الحوثية.

 

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات اختطفت اثنين من الباحثين الميدانيين التابعين للمنظمة الأممية في إطار مضايقاتها على وكالات الإغاثة والمنظمات الأممية.

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ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة التعسفية الحوثية تأتي في إطار انتهاكاتها بحق المنظمات الأممية من مداهمات ومصادرات لمخازن الأغذية والمساعدات الإنسانية والعبث بها وتوزيعها على جبهاتها والموالين لها.

 

وأفادت المصادر بأن اليونيسيف واحتجاجاً على التعسفات الحوثية أقرت تعليق عمليات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للمستفيدين في محافظة حجة.

 

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