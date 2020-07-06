شكرا لبحثكم عن خبر شاهد فيديو .. شابة يمنية تركب فوق الدراجة النارية خلف السائق بكل ثقة امام الناس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارة صورة لشابة يمنية تداولها ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي سخط ناشطون يمنيون. الصورة لشابه يمنية تركب دراجة نارية خلف رجل وسط سوق يكتظ بالمتسوقين لقيت تعليقات كثيرة من الشباي اليمنيين بسخرية واسعة.

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