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الفلكي الجوبي يحدد أول أيام عيد الأضحى المبارك

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يزيد بن سلمان - شبوة - حدد الفلكي اليمني أحمد الجوبي موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1441هـ.

 

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وقال الجوبي في تدوينة على "فيسبوك" السبت، إن عيد الأضحى المبارك سيصادف يوم الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٠.

 

وأوضح أن يوم الوقفة سيوافق يوم الخميس ٣٠ يوليو، مختتماً بالقول "بما أن صيامنا الجمعة فعيدنا الجمعة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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