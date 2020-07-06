شكرا لبحثكم عن خبر الفلكي الجوبي يحدد أول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حدد الفلكي اليمني أحمد الجوبي موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1441هـ.

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وقال الجوبي في تدوينة على "فيسبوك" السبت، إن عيد الأضحى المبارك سيصادف يوم الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٠.

وأوضح أن يوم الوقفة سيوافق يوم الخميس ٣٠ يوليو، مختتماً بالقول "بما أن صيامنا الجمعة فعيدنا الجمعة".