شكرا لبحثكم عن خبر الجبواني لهادي: حذار قبل أن يقع الفأس في الرأس! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر وزير النقل السابق صالح الجبواني، من إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة الكفاءات المقرر الإعلان عن تشكيلتها قريباً.

وقال الجبواني في تغريدة على "تويتر"، إن "أي مشاورات في الرياض تفضي إلى تمكين المليشياويون الذين يسعون لبناء دولتهم المناطقية العنصرية حسب المشيئة الإماراتية جنوباً تنسف المرجعيات الثلاث التي لا تعترف بها المليشيات وتفقد الشرعية مبرر وجودها ".

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وأضاف الجبواني "لذلك لن نكون ملزمين بشيء للرئيس هادي أو السعودية فحذار قبل أن يقع الفأس في الرأس".

ويأتي حديث الجبواني بالتزامن مع مشاورات في الرياض لتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذًا لاتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في نوفمبر 2019.