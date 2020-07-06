- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. قيادي حوثي يهدد مؤذنا بالتصفية بسبب صيغة الأذان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
الخليج 365 ـ إب
قالت مصادر محلية إن مؤذن مسجد "ابن القيم" بمحافظة إب (وسط اليمن)، تعرض للتهديد بالتصفية من قبل قيادي حوثي، احتجاجا على رفضه رفع "حيَّ على خير العمل" ضمن أذان الصلاة.
وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو "محمد أمين عبده قاسم الشامي"، هدد مؤذن مسجد "ابن القيم" بحارة المدرية في مدينة إب، الحاج "محمد الزنم" 70 عاماً، بالتصفية الجسدية، بعد أن دفعه من محراب الجامع، على خلفية رفضه رفع "حي على خير العمل" ضمن الأذان في المسجد.
وأضافت المصادر أن المدعو "الشامي" سبق وقام بالضغط على الحاج "الزنم" لفتح مكبرات الصوت قبيل صلاة الفجر من كل يوم، وفتح "الأدعية الحوثية" التي تعج بالتسابيح الطائفية، وسبق أن دشنتها بعد عام من سيطرتها على البلاد وتغولها في مفاصل الدولة.
وذكرت المصادر أن المليشيا الحوثية مارست ذات الضغوط على العشرات من مؤذني وقيمي مساجد المحافظة
كانت هذه تفاصيل خبر إب.. قيادي حوثي يهدد مؤذنا بالتصفية بسبب صيغة الأذان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.