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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
الخليج 365 ـ خاص
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 06/تموز/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة.
كما استهدفت بخمس غارات مواقع حوثية في مديرية العبدية.
وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا في القصف الجوي
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