التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 الخليج 365 ـ خاص شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 06/تموز/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة. كما استهدفت بخمس غارات مواقع حوثية في مديرية العبدية. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا في القصف الجوي

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