شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعلان هام من المندوبية الدائمة لبلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلن من المندوبية الدائمة لبلادنا تخفيض في الرسوم الدراسية للطلاب



كما اعلن عن شروط الحصول علي تخفيض للطلاب بمعهد البحوث والدراسات العربية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعلان هام من المندوبية الدائمة لبلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.