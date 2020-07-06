شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. تركيا تُرسل أول دفعة مرتزقة إلى اليمن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مرتزقة سوريون جندتهم أنقرة للقتال إلى جانب حكومة تنظيم الإخوان في ليبيا، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جند مرتزقة وأرسل دفعة منهم إلى اليمن.

وأظهر مقطع فيديو حديث نشره حساب شؤون تركية على موقع "تويتر"، مرتزقين سوريين يتحدثان بتقنية البث المباشر، عن تحويل الأموال من ليبيا إلى سوريا.

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وكشف أحدهما عن تجنيد تركيا مجموعات مرتزقة من سوريا وإرسال أول دفعة منهم إلى اليمن، مقدرا العدد بـ100 عنصر.

وفي وقت سابق كشف مسؤول في حكومة الشرعية اليمنية عن وجود فريق يتبع شركة تدريب تركية في محافظة شبوة تحت إشراف جنرال تركي مقرب من اردوغان.

وقال مستشار وزير الإعلام فهد طالب الشرفي، في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: "هناك معلومات عن وجود فريق في ‎شبوة يتبع شركة سادات ”Sadat“ التركية الخاصة، وهي شركة استشارات وتدريب أمنية وعسكرية، يشرف عليها الجنرال السابق، عدنان تانريفردي، المستشار الأمني لأردوغان.

وأضاف الشرفي، إن مهمة هذه الشركة الإشراف على تدريب قوات إخوانية وإدارة المعركة ضد الجنوب.