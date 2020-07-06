شكرا لمتابعة خبر عن القوات الإماراتية : تنتهك حقوق الإنسان في جزيرة ميمون .. وتقوم بجرائم وحشية بحق مواطنيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في جزيرة ميمون اليمنية ، الواقعة في البحر الأحمر ، عن انتهاكات كبيرة تقوم بها القوات الإماراتية ، بحق سكان الجزيرة البالغ عددهم 250 نسمة من المواطنين اليمنيين .

واكدت المصادر بأن القوات الإماراتية ، ارتكبت العديد من الانتهاكات، بحق سكان الجزيرة تمثلت باقتحام ومداهمة منازل المواطنين وتتفيذ حملة اعتقالات واسعة وتعذيب وحشي في معتقل سري للإمارات في الجزيرة تحت مبررات وحجج واهية .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب

القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

Advertisements

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ولفتت المصادر إلى إن انتهكات لحقوق الإنسان تمارسها القوات الإماراتية بحق سكان جزيرة ميمون في ظل صمت دولي مطبق .

وناشدت المصادر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية بسرعة التحرك لإنقاذ سكان الجزيرة من تلك الجرائم الوحشية التي ترتكبها القوات الإماراتية بحقهم .

يشار إلى أن سكان الجزيرة وكلهم مواطنون يمنيون بسطاء يعيشون على مهنة الصيد من البحر .