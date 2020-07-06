شكرا لبحثكم عن خبر رجيم في اسبوع ينقص 7 كيلو بشكل صحي وآمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هذا عبارة عن رجيم في اسبوع ينقص الكثير من الوزن في حين أنه هذا الوزن الذي ينقص يكون من دهون الجسم وبالتالي فإن فرصة تكونها من جديد تكون أصعب من أنظمة وبرامج الرجيم الأخرى التي تنقص الوزن من السوائل علي سبيل المثال. وطالما الشخص يهتم بإتباع نظام غذائي صحي غني بالعنصر الغذائية وفقير بالدهون والسعرات الحرارية العالية فإن هذا الوزن لن يعود مجدداً.

الأمر الأكثر أهمية في هذا الرجيم أنه لا يؤثر علي الصحة العامة للشخص بالسلب، حيث أن النظام الغذائي للرجيم غني بالعناصر الغذائية الضرورية لجميع أجهزة الجسم لتقوم بدورها المطلوب، لذا يجب ألا يتم التعديل في الرجيم أو حذف وجبات أو أطعمة موجودة بالبرنامج فلكل طعام هدف في مد الجسم بعناصر غذائية مطلوبة لكل جسم. وعلي كل حال دائماً ما ننصح بضرورة استشارة الطبيب المختص حول مدي ملائمة الرجيم، فقد يصلح لشخص ولا يصلح لآخر حسب حساسيته لأطعمة معينة أو حسب حالته الصحية وجسمه، فهو رجيم قاسي بعض الشيء ولذا فإنه غير منصوح به كرجيم للمرضعات أو الحوامل. لكن بشكل عامل هذا الرجيم قصير كونه رجيم في اسبوع واحد، والأفضل أنه يصلح لجميع الأعمار من الجنسين وليست هناك ضرورة لأخذ فيتامينات أو مكملات غذائية طالما لم يشر الطبيب المعالج إلي ذلك.

فكرة الرجيم:

الفكرة من هذا الرجيم أن يبدأ حيز المعدة بالنقصان تدريجياً حتي يجد الشخص نفسه يبلغ مرحلة الشبع بشكل أسرع من ذي قبل، وحينما يعتاد الجسم علي هذا الوضع فيسهل علي الشخص تثبيت الوزن وإتباع نظام غذائي صحي بعد الانتهاء من الرجيم. وسنستخدم في الرجيم مطحون بذرة الكتان لدورها في مكافحة زيادة الوزن.

تعليمات هامة يجب أخذها في الاعتبار قبل إتباع الرجيم:

1- يجب شرب مالا يقل عن 8 أكواب من الماء بشكل يومي.

2- غير مسموح بتناول المشروبات الغازية حتى الدايت منها، فغالبها تكون منتجات تجارية وتؤثر بالسلب علي الرجيم.

3- مسموح خلال فترة إتباع الرجيم بتناول الشاي والقهوة والأعشاب لكن بدون إضافة سكر ويمكن استخدام بدائل السكر المعدة للرجيم بشرط تكون موثوق بها ومضمونة ويجب في هذه الخطوة استشارة الطبيب.

4- يجب التوقف بشكل كامل عن تناول الحلويات بأي كمية خلال الرجيم، ويمكن عند الانتهاء من الرجيم تناول الحلويات المرغوب بها بكميات معقولة.

5- مسموح بتناول الخيار أو الخس بين الوجبات بشرط تناول نوع واحد ويكون ذلك قبل تناول الوجبة بمدة ساعتين.

6- يجب تناول الأعشاب المسهلة ومحاربة الإمساك قدر المستطاع.

7- يجب التعود خلال الرجيم وبعده علي تناول الطعام ببطء فهو الحل الأمثل للشعور بالشبع السريع.

8- يجب أيضاً أن يكون الزبادي المستخدم في الرجيم موثوق به ويساعد علي الهضم وتحسين عملية شد الجسم.

9- أخيراً يجب ممارسة التمارين الرياضية والتي يمكن التعرف عليها من خلال قسم “تمارين التخسيس“، وبشكل عام يجب زيادة الحركة قدر المستطاع فكل حركة يقوم بها الجسم تحرق سعرات حرارية نحن في غني عنها، غير أنه من خلال هذه الطريقة يمكن تناول أطعمة أكثر.

برنامج رجيم في أسبوع

أولاً: وجبة الإفطار.

في هذا الرجيم وجبة الإفطار ثابتة طوال فترة الرجيم وهي عبارة عن: 2 بيضة مسلوقة حبة خيار مرتديلا حسب الرغبة في تناولها ويفضل التقييد والتقليل.

اليوم الأول

وجبة الغداء:

طبق سلطة خضروات (أي بدون طماطم أو جزر). والسبب وراء ذلك شرحناه مسبقاً وهو ان الطماطم تحتوي علي الكثير من الأملاح التي تحبس السوائل في الجسم، بينما يعمل الجزر علي مد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية التي تكافح نجاح الرجيم.

وجبة العشاء:

قطعة ستيك من اللحم المشوي بشرط تكون خالية من الملح علبة زبادي.

اليوم الثاني

وجبة الغداء:

دجاج مسلوق أو مشوي حسب الرغبة لكن بدون جلد علبة زبادي مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

وجبة العشاء:

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2 بيضة مسلوقة طبق سلطة مكون من الخيار والفلفل الأخضر والخس والملفوف والبقدونس.

اليوم الثالث

وجبة الغداء:

قطعة مقدار 80 جرام من جبن القريش أو الجبن منزوع الدسم.

وجبة العشاء:

لحم مفروم أو مشوي أو صدر دجاجة بدون جلد مسلوق أو مشوي حسب الرغبة.

اليوم الرابع

وجبة الغداء:

ثمرة كيوي أو ثمرتين ويفضل التقيد كما ذكرنا مسبقاً في التعليمات.

وجبة العشاء:

علبة تونة بدون زيت أو مغسولة بالماء علبة زبادي مع ملعقة صغير من مطحون بذرة الكتان.

اليوم الخامس

وجبة الغداء:

طبق خضار مسلوق بدون ملح أو بأقل قدر ممكن.

وجبة العشاء:

تونة بدون زيت أو مصفاة أو سمك أو جمبري سلطة كوب لبن خالي أو قليل الدسم.

اليوم السادس

وجبة الغداء:

لحم مسلوق سلطة مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

وجبة العشاء:

طبق شاورما بدون خبز ولا تكرر هذه الوجبة خلال الرجيم مرة أخري.

اليوم السابع

وجبة الغداء:

دجاج مسلوق أو مشوي طبق سلطة خضروات كوب لبن.

وجبة العشاء:

3 شرائح مرتديلا بقري كوب لبن.

هذا كان برنامج رجيم في اسبوع قادر علي إنقاص حوالي 7 كيلوجرام حسب الالتزام في إتباع الرجيم ومدي ممارسة الرياضة، لكن يجب عدم إتباع الرجيم لأسبوع آخر دون أخذ راحة بحذر وباستشارة من الطبيب المتابع. لكن علي كل حال هذا الرجيم صحي للغاية ولا يؤثر علي الصحة العامة للشخص إذا ما تم الالتزام بالبرنامج كما هو دون تعديل.