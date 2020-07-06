شكرا لبحثكم عن خبر كما ورد..قبائل حاشد وبكيل ومذحج تعلن النفير العام وتمهل قبائل مأرب 3 أيام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت جماعة الحوثي الانقلابية إن وجهاء قبائل اليمن من مذحج وحمير وبكيل وحاشد عقدوا لقاء قبليا موسعا بمحافظة الجوف استنكارا لما أسمتها جريمة "الدواعش"بحق أسرة آل سبيعيان، في إشارة للعملية التي نفذتها وحدات من القوات الحكومية والتي قضت على خلية إرهابية تابعة للحوثيين في مأرب.

وأضافت الجماعة أت اللقاء القبلي لوجهاء القبائل دعا للنكف القبلي والنفير العام ردا على ما وصفتها الجماعة باالجريمة والتي اعتبرتها عيبا أسودا في حق قبائل مأرب عامة وقبيلة عبيدة خاصة.

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وأشارت أن وجهاء القبائل وجهوا رسالة لقبائل عبيدة طالبوهم بالقيام بما يحتم عليهم العرف الشرعي والقبلي في تتبع الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وأكدت أن وجهاء القبائل طالبوا قبائل عبيدة بفتح الحد والبلد لقبائل اليمن لتقوم بدورها وتعطيها مهلة ثلاثة أيام للجواب على الرسالة في حال عدم قدرتها أو تعثرها عن القيام بواجبها.