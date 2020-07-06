شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. رئيس المحكمة الابتدائية بمأرب يتعرض للإعتداء بالضرب في أحد النقاط الأمنية والأخير يرفع شكوى إلى النائب العام ’’وثيقة‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر محلية إن أفراد من قوات الأمن الخاصة قامت أمس السبت بالتهجم والاعتداء على رئيس المحكمة الابتدائية بمحافظة مأرب شرقي اليمن .

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واشارت المصادر إلى أن القاضي عبد الله محمد صالح المصرعي رفع شكوى رسمية إلى النائب العام ضد أفراد النقطة الأمنية بمنطقة الجفينة عقب تعديهم عليه بالضرب والإهانة اللفظية وتوقيفه لأكثر من نصف ساعة في الطريق العام لمنطقة الجفينة شرقي مأرب .

وبين محضر الشكوى الذي تم تحريره في الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الموافق 4/7/2020م واحالته للنيابة الجزائية المتخصصة وفقا للقانون .

واستعرض القاضي الطريقة التي تم من خلالها التعامل معه بحجة أنه عاكس للخط رغم إعطائهم بطاقته القضائية ولا يوجد خط رئيسي حتى يتهم بتلك التهمة وتم التعدي عليه بالضرب بالأيدي والسب طال شرفه القضائي وتم حجزه قرابة نصف ساعة بجوار غرفة خلف طقم عسكري وتفتيش سيارته .