شكرا لمتابعة خبر عن جباري : يفجر مفاجئة من العيار الثقيل .. ويكشف عن مساعي سعودية إماراتيه لسحب البساط من تحت الشرعية وشرعنة الانقلاب الثاني على الحكومة وهي تصفق شكراً سلمان ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري ، أن التحالف السعودي الإماراتي ، بصدد شرعنة الإنقلاب الثاني على الشرعية .

وقال جباري في تغريده له رصدها موقع "سمابرس" في تويتر ": ‏شرعنة الانقلاب الثاني تتم على قدم وساق بواسطة التحالف الذي جاء لاستعادة الشرعية " في إشارة منه لنسق سير المفاوضات غير المباشرة التي تجري حاليا في السعودية بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا .

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وأضاف " سوف يتم سحب البساط من تحت الشرعية المعترف بها دولياً دون أن تشعر وهي تصفق شكراً سلمان" .

مبينا في هشتاق له ضمن التغريده بأن السفير السعودي محمد آل جابر فرض رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك على رأس الحكومة المزمع تشكيلها رغم معارضة الرئيس هادي له .

ويعد معين عبدالملك أحد أهم وكلاء الإمارات والتي تحرص على فرضه رئيسا للحكومة المقبلة .