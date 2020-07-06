شكرا لمتابعة خبر عن مأرب تزف كوكبة من شهداء الجيش الوطني .. اليكم قائمة أسماء الشهداء ( الأسماء + الصور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ودعت مأرب كوكبة من شهداء الجيش الوطني ، ومن خيرة أبنائها خلال أسبوع استشهدوا في مواجهات مع جماعة الحوثي ، في جبهة ماهلية والعبدية جنوب محافظة مأرب شرقي اليمن .

وتشهد جبهة ماهلية والعبدية مواجهات دامية بين قوات الجيش الوطني وجماعه الحوثي التي كثفت من زحوفاتها خلال الاونة الاخيرة باتجاه مدينة مأرب.

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ومن أبرز شهداء تلك الجبهة خلال فترة أسبوع كلا من :-

ـ حمزة ناصر بحيبح المرادي

ـ زايد سالم المخلقي العواضي

ـ ذي يزن جبر الميل السلالي

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ـ سالم احمد نكير

ـ صدام حسين صالح الشريف

ـ صالح عبدالله قيران الشعرمي الضبياني

ـ صالح عبدالغني الثابتي

‏ـ صقرناصر بحيبح المرادي

ـ عبدالله احمد العامري

ـ عبدالله محمد قماس ابو عشه المرادي

ـ عبدالجبار ناصر شبرين القردعي المرادي

ـ عبدالرقيب الضامي العواضي

ـ عبدالمجيد عبدالله مبارك العامري الجناحي

ـ عبدربه محمدالطاهري

ـ علي عامر البنياني العواضي

ـ قيس حسين على القاضي

‏ـ محسن احمد البامي المرادي

ـ ناجي صالح الصبري

ـ ناجي طالب شعفه المرادي

ـ نصار علي حازب

ـ نصر عامر الصالحي المرادي

ـ نصر محمد الاحمدي