شكرا لمتابعة خبر عن بعد ساعات من إنسحاب قوات الشرطة العسكرية .. مصادر تكشف عن إلتفاف يعد له طارق صالح لإدخال عناصره الى مديرية التربة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر استخباراتية في الساحل الغربي ، امس الأحد بأن قائد مايسمى حراس الجمهورية العميد طارق صالح يستعد لإدخال أكثر من ألف مقاتل الى مديرية التربة بالزي المدني .

جاء ذلك عقب توجيهات رئاسية لقائد اللواء السابع عشر مشاه "عبدالقادر الشمساني" ، بالإشراف على عملية إنسحاب الشرطة العسكرية من منطقة التربة الى مدينة تعز لإزالة أسباب التوتر في المديرية.

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وقال المصدر إن طارق عفاش يحاول الإلتفاف على الإتفاق مستغلاً خروج الشرطة العسكرية ، مشيرة الى أنه يقوم الان بتجهيز حوالي "الف مقاتل"من المخاء والخوخة وبعض مناطق الحديدة ، وإدخالهم الى التربة بالزي الشعبي وبشكل منفرد.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات صدرت لأخذ وحدات من اللواء 35 وإدخالهم الى التربة مركز مديرية الشماتيين ،ومنحهم بعض الأعمال المدنية ليشكلوا خلايا نائمة حتى حين ساعة الصفر.

يترافق ذلك في ظل تحركات عسكرية مشبوهة، يعد لها "طارق " بإشراف إماراتي ، للإنقضاض على محافظة تعز لمحاولة إضعاف إنهاء دور الحكومة الشرعية المعترف بها وإعلان الحكم الذاتي في المحافظة على غرار ما حصل في العاصمة المؤقتة عدن وجزيرة سقطرى من قبل مليشيات مماثلة تمولها الإمارات.