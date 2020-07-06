شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يحسم معركة قانية ويصدر بيان هام والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت قوات الجيش الوطني، على العديد من المواقع كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية، في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء،وسط البلاد.
وذكرت مصادر عسكرية ان قوات الجيش تمكنت من تطهير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي في منطقة قانية، ويواصلون التقدّم في عدّة محاور.
واضاف المصدر ان المواجهات تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين وتعزيزات كانت في طريقها إلى الجبهة وتمكنت من تدميرها بالكامل.
واوضح المصدر أن عربات شوهدت بعد المعارك وهي تحمل جثثاً لقتلى سقطوا بنيران أبطال الجيش والمقاومة وغارات التحالف.
وبين ان الهزائم التي تلقتها جماعة الحوثي على يد قوات الجيش، خلال الأيام الماضية أثارت خلافات حادة بين الجماعة تطورت لاحقاً إلى مواجهات مسلّحة نتج عنها قتلى وجرحى بينهم قيادات في الجماعة.
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