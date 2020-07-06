شكرا لبحثكم عن خبر إب.. في حادثين منفصلين… مقتل امرأة وشاب برصاص مسلحين في مديرية العدين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتلت امرأة وشاب برصاص مسلحين، في حادثتين منفصلتين، بمحافظة إب،في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر, إن المواطن " حسن محمد جباري" ونجله مجاهد، أقدما على قتل امرأة تُدعى "سلامة حامد نصر الحيمي" في مديرية فرع العدين بطلقات نارية أصابتها في صدرها وأردتها على الفور.

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وبحسب المصدر, فإن المسلحين كانا على خلاف شخصي مع زوج المرأة وتطور الخلاف إلى استخدام السلاح، حيث قام الجانيين بإطلاق النار بشكل عشوائي على منزله ما أدى إلى مقتل زوجته.

وفي مديرية العدين , قُتل شاباً يدعى "محمد جسار" برصاص مسلح يُدعى "فيصل مرشد نعمان"، الذي حاول إجبار المجني عليه بدفع جباية مالية مقابل تحميل "النيس" من إحدى سوائل المديرية.

مصدر محلي قال ان جسار كان يجلب التراب(النيس الخاص بالبناء) من وادي عنه لبناء مسجد في منطقته.

واختتم المصدر ان الجاني اراد مبلغ الف ريال من جسار هكذا دون وجه حق وكأن الوادي ملك له لكن جسار اخبره بأنه قد اعطاها لشخص اخر يقال انه قريبه في نفس اليوم وهذا ما لم يعجب القاتل ليطلق الرصاص عندما صعد جسار في سيارته هاما المغادرة وارداه قتيلا حيث بعد ذلك فر القاتل والسلطات الامنية هناك ألقت القبض على والده.